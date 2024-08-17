У пресслужбі поліції Львівської області розповіли, що правопорушникам загрожує штраф, громадські роботи або ж адміністративний арешт. Там також повідомили деталі ситуації.

Дивіться також Поліцейська назвала ветерана "кон**ним інвалідом": правоохоронці почали службове розслідування

Двоє п'яних львів'ян кидали з вікна багатоповерхівки імітаційні гранати

Повідомлення про звуки вибухів надійшло до поліції 16 серпня близько першої години ночі від мешканця одного з багатоквартирних будинків, розташованого на вулиці Тролейбусній у Львові,

– ідеться в повідомленні.

Відомо, що на місці події працювала слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції №2, а також патрульні поліцейські.

Працівники правоохоронних органів встановили, що двоє 20-річних львів'ян, перебуваючи у нетверезому стані, з хуліганських мотивів кинули 5 імітаційних "страйкбольних" гранат з вікна квартири, розташованої на шостому поверсі будинку.

У поліції зазначили, що внаслідок події ніхто не постраждав.

"Правоохоронці нагадують про неприпустимість таких вчинків, особливо під час дії воєнного стану. Звуки вибухів можуть завдати психологічних травм мешканцям, особливо дітям, людям похилого віку, внутрішньо переміщеним особам та учасникам бойових дій", – додали в поліції.

Повідомляється, що правоохоронці склали на фігурантів адміністративні протоколи за статтею – дрібне хуліганство.

Зазначимо, що санкція статті передбачає покарання – накладення штрафу від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.