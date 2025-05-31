После задержания на место прибыл отец парня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Патрульную полицию во Львовской области.

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Во Львове несовершеннолетний парень водил авто в состоянии опьянения

Вечером 30 мая на улице Митрополита Андрея во Львове патрульные остановили автомобиль ЗАЗ за нарушение правил дорожного движения. За рулем оказался 17-летний парень, который, как выяснилось, находился еще и в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщила патрульная полиция Львовской области. Во время разговора с несовершеннолетним инспекторы заметили признаки алкогольного опьянения. На место прибыл его отец, в присутствии которого провели тест на устройстве Drager – результат составил 1,91 промилле, что почти в десять раз превышает допустимую норму.

Полиция составила на нарушителя два протокола: за управление транспортом в нетрезвом состоянии и за вождение без соответствующего права.