Після затримання на місце прибув бітько хлопця. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Патрульну поліцію у Львівській області.

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У Львові неповнолітній хлопець водив авто у стані сп'яніння

Увечері 30 травня на вулиці Митрополита Андрея у Львові патрульні зупинили автомобіль ЗАЗ за порушення правил дорожнього руху. За кермом виявився 17-річний хлопець, який, як з’ясувалося, перебував ще й у нетверезому стані.

Про це повідомила патрульна поліція Львівської області. Під час розмови з неповнолітнім інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння. На місце прибув його батько, у присутності якого провели тест на пристрої Drager – результат склав 1,91 проміле, що майже у десять разів перевищує допустиму норму.

Поліція склала на порушника два протоколи: за керування транспортом у нетверезому стані та за водіння без відповідного права.