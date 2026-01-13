Во Львове полицейская избила дворника во время конфликта: что говорят правоохранители
- Во Львове произошел конфликт между полицейской и дворником, во время которого полицейская ударила женщину ногой; видео инцидента распространяют в соцсетях.
- Полиция Львовщины начала служебное расследование, чтобы дать правовую оценку действиям полицейской.
Во Львове произошел конфликт между полицейской и дворником: правоохранительница нанесла пожилой женщине удар ногой. Видео инцидента, который случился на улице Жовковской, распространилось в соцсетях.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET и Общественное.
Что на самом деле произошло во Львове?
По словам очевидцев, дворничиха сделала замечание военнослужащим ТЦК и полиции, ведь они якобы мешали ей убирать снег.
После этого на видео можно увидеть, как правоохранитель резко подбежала к женщине, ударила ее ногой, поскользнулась и упала, а потом поднялась и еще раз ее толкнула. Впоследствии один из военнослужащих подошел к полицейской и вместе они зашли в бус: дворничиха в ответ несколько раз пыталась замахнуться на них лопатой.
Конфликт произошел на улице Жовковской: смотрите видео
На инцидент уже отреагировали в полиции Львовской области. Там заявили, что сотрудница коммунального предприятия пыталась препятствовать работе правоохранителей во время мероприятий по оповещению, в результате чего произошел конфликт.
Руководство полиции Львовщины инициировало проведение служебного расследования, по результатам которого действиям полицейской будет дана правовая оценка,
– добавили правоохранители.
Между тем мэр Львова Андрей Садовый также сообщил, что уже видел видео конфликта.
Так, я видел видео, где полицейская копает коммунальную работницу. Не от большого ума можно себе позволить ударить женщину, которая отгребает снег. При любых обстоятельствах. Прошу полицию разобраться со своими работниками и сообщить о результате. В то же время я видел, как коммунальная работница замахнулась лопатой на военнослужащего. И это тоже не менее серьезно. Поэтому мы выясним в чем там дело,
– написал городской голова.
Позже Андрей Садовый уточнил, что женщина на видео – не коммунальная работница, а дворничиха, которая работает на частном предприятии.
Конфликт с коммунальщиком также произошел в Ивано-Франковске
Недавно в Ивано-Франковске мужчина избил работника коммунальной службы. Известно, что 63-летний коммунальщик шел на работу по обочине дороги с лопатой для уборки снега. 32-летний водитель, который ехал позади, начал сигналить, но мужчина не услышал этого.
После этого раздраженный водитель вышел из авто и попытался сорвать наушники с коммунальщика. В ответ тот ударил лопатой по машине.
Сам водитель достал из автомобиля предмет, похожий на деревянную биту, и ударил пенсионера четыре раза по голове и спине. У пострадавшего диагностировали легкие телесные повреждения.