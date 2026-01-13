Во Львове полицейская избила дворника во время конфликта: что говорят правоохранители

Во Львове произошел конфликт между полицейской и дворником: правоохранительница нанесла пожилой женщине удар ногой. Видео инцидента, который случился на улице Жовковской, распространилось в соцсетях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET и Общественное.

Что на самом деле произошло во Львове?

По словам очевидцев, дворничиха сделала замечание военнослужащим ТЦК и полиции, ведь они якобы мешали ей убирать снег.

После этого на видео можно увидеть, как правоохранитель резко подбежала к женщине, ударила ее ногой, поскользнулась и упала, а потом поднялась и еще раз ее толкнула. Впоследствии один из военнослужащих подошел к полицейской и вместе они зашли в бус: дворничиха в ответ несколько раз пыталась замахнуться на них лопатой.

Конфликт произошел на улице Жовковской: смотрите видео

На инцидент уже отреагировали в полиции Львовской области. Там заявили, что сотрудница коммунального предприятия пыталась препятствовать работе правоохранителей во время мероприятий по оповещению, в результате чего произошел конфликт.

Руководство полиции Львовщины инициировало проведение служебного расследования, по результатам которого действиям полицейской будет дана правовая оценка,

– добавили правоохранители.

Между тем мэр Львова Андрей Садовый также сообщил, что уже видел видео конфликта.