30 декабря мэр города Андрей Садовый провел встречу с жителями домов, пострадавших от массированной атаки. Чиновник рассказал, как будут ликвидировать последствия обстрелов.

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Сколько домов повреждено во Львове

По словам мэра, в результате вчерашнего ракетного удара по Львову повреждения получили 18 жилых домов, выбито более 2 тысяч окон.

Садовый подчеркнул, что окна и двери уже начали устанавливать.

Город компенсирует стоимость или поможет с работами. До 12 тысяч гривен за окна и до 8 тысяч за входную дверь,

– отметил городской голова.

Справка: Подробную информацию о компенсации работ по установке окон и дверей, выбитых или поврежденных во время российской атаки, можно получить в выездном ЦПАУ, работающем в лицее "Сиховский". График работы: воскресенье, 31 декабря 10:00 – 15:00, на следующей неделе каждый день 10:00 – 19:00.

Повреждены 3 школы и детский сад

Садовой сообщил, что в двух менее поврежденных школах окна уже начали устанавливать.

В частности, в лицее "Ориана" за две недели поставят новые окна за счет благотворителей. Для реконструкции самого здания денежные средства возьмут из городского бюджета.

Предварительная стоимость ликвидации последствий вражеских обстрелов по жилфонду 35 миллионов гривен. По учебным заведениям продолжается расчет,

– рассказал Садовый.

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