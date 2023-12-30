30 грудня мер міста Андрій Садовий провів зустріч із мешканцями будинків, які постраждали від масованої атаки. Посадовець розповів, як будуть ліквідовувати наслідки обстрілів.

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Скільки будинків пошкоджено у Львові

За словами мера, внаслідок вчорашнього ракетного удару по Львову пошкоджень зазнали 18 житлових будинків, вибито понад 2 тисячі вікон.

Садовий наголосив, що вікна і двері вже почали встановлювати.

Місто компенсує вартість, або допоможе із роботами. До 12 тисяч гривень за вікна та до 8 тисяч за вхідні двері,

– зазначив міський голова.

Довідка: Детальну інформацію про компенсацію робіт із встановлення вікон і дверей, вибитих чи пошкоджених під час російської атаки, можна отримати у виїзному ЦНАПі, який працює у ліцеї "Сихівський". Графік роботи: неділя, 31 грудня 10:00 – 15:00, наступного тижня щодня 10:00 – 19:00 годині.

Пошкоджено 3 школи та дитячий садок

Садовий повідомив, що у двох школах, які менше пошкоджені, вікна вже почали встановлювати.

Зокрема, у ліцеї "Оріана" за два тижні поставлять нові вікна за кошт благодійників. Для реконструкції самої будівлі кошти візьмуть з міського бюджету.

Попередня вартість ліквідації наслідків ворожого обстрілу по житловому фонду 35 мільйонів гривень. По навчальних закладах триває обрахунок,

– розповів Садовий.

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