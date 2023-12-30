30 грудня мер міста Андрій Садовий провів зустріч із мешканцями будинків, які постраждали від масованої атаки. Посадовець розповів, як будуть ліквідовувати наслідки обстрілів.
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Скільки будинків пошкоджено у Львові
За словами мера, внаслідок вчорашнього ракетного удару по Львову пошкоджень зазнали 18 житлових будинків, вибито понад 2 тисячі вікон.
Садовий наголосив, що вікна і двері вже почали встановлювати.
Місто компенсує вартість, або допоможе із роботами. До 12 тисяч гривень за вікна та до 8 тисяч за вхідні двері,
– зазначив міський голова.
Пошкоджено 3 школи та дитячий садок
Садовий повідомив, що у двох школах, які менше пошкоджені, вікна вже почали встановлювати.
Зокрема, у ліцеї "Оріана" за два тижні поставлять нові вікна за кошт благодійників. Для реконструкції самої будівлі кошти візьмуть з міського бюджету.
Попередня вартість ліквідації наслідків ворожого обстрілу по житловому фонду 35 мільйонів гривень. По навчальних закладах триває обрахунок,
– розповів Садовий.
Що відомо про постраждалих у Львові внаслідок атаки 29 грудня
- 29 грудня вранці країна-агресорка вдарила по Україні понад 110 ракетами. Також ворог використав "Шахеди". На жаль, є влучання в об'єкти цивільної інфраструктури у різних обласних центрах.
- У Львові під час атаки пролунало 5 вибухів. Одна людина загинула. 15 людей зазнали поранень. Зокрема, одна жінка перебуває у важкому стані.
- Станом на 15:00 кількість жертв від вчорашнього обстрілу становила 39 загиблих і 159 постраждалих. Згодом стало відомо, що в Одесі у лікарні помер 77-річний потерпілий.