По информации поисковой организации SARVA, 69-летний Игорь Гайдук вышел из дома около 09:00 утра пятницы. Местонахождение врача не могут установить уже вторые сутки.
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Описание пропавшего
Родные Гайдука говорят, что в день исчезновения он был одет в фиолетовую куртку, синие джинсы или вельветовые бежевые брюки. У врача Игоря Гайдука худощавое телосложение и черные с сединой волосы. Кроме того, есть особая примета – шрамы на коленях в результате операции.
Всех, кому что-нибудь известно о местонахождении мужчины, просят позвонить по номеру 0800310911, или 102.
Пропал известный врач Игорь Гайдук / Фото SARVA
Родственники Гайдука написали заявление в полицию, кроме того к поиску мужчины привлечены волонтеры из организации SARVA.
В Кировоградской области искали 2-летнего ребенка: что известно
- Полицейские Кировоградской области нашли двухлетнего мальчика. О его исчезновении стало известно 16 марта.
- Мальчика искали почти сутки и нашли в 4 километрах от поселка. Мать ребенка рассказала, что мальчик исчез из собственного двора.
- На розыск малыша сразу сориентировали личный состав полиции, работников ГСЧС и общественность. В поисках мальчика полицейские отработали буквально каждый уголок селения.
- У ребенка были явные признаки переохлаждения. Мальчик сразу был доставлен в больницу для осмотра и оказания необходимой помощи врачами.