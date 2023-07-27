"Пропавшими" считаются 10 тысяч тактических аптечек IFAK из США. Их приблизительная стоимость – около 34 миллионов гривен.
Смотрите также Сыну львовского военкома подарили элитный дом в Брюховичах, – СМИ
Что говорят в ОВА об "исчезновении" гуманитарки
Козицкий подчеркнул, что 10 тысяч аптечек не могли исчезнуть бесследно, поэтому остается открытым вопрос – попадали ли они на территорию Украины. Если факт ввоза гуманитарной помощи подтвердится, то куда они могли деться.
Чтобы узнать все подробности вероятного исчезновения гуманитарной помощи, Львовская ОВА обратилась к правоохранителям. В настоящее время устанавливаются все факты по этому вопросу.
В связи с этим я вчера обратился к руководству Львовской областной прокуратуры и Главного управления Национальной полиции во Львовской области, чтобы правоохранители проверили информацию. Если факты, изложенные журналистами, подтвердятся, то виновные должны быть привлечены к ответственности. Все должны отдавать себе отчет в последствиях своих действий. Особенно в военное время,
– заявил председатель Львовской ОВА.
Журналисты заявили о вероятном похищении гуманитарки
- Журналисты NGL.media 26 июля опубликовали расследование, в котором утверждается об исчезновении тактических аптечек стоимостью почти 34 миллиона. Расследователи предполагают, что причастны к делу могут быть во Львовской ОВА и благотворительных организациях.
- Американским волонтерам аптечки обошлись почти в 1 миллион долларов. Контейнеры с гуманитарной помощью прошли 14 октября 2022 года.
- Во Львовской ОВ подтвердили, что получили помощь от США, однако акты показывать отказались. Также утверждали, что среди помощи якобы не было аптечек.
- Кроме того, украинские таможенники заявили, что через пункты пропуска не проходил такой груз. Хотя подтверждено, что 1 июля контейнер с гуманитарной помощью находился на польской таможне.
- По делу также есть свидетели, утверждающие, что якобы видели "пропавшие" тактические аптечки на складах Львовской ОВА.