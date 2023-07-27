"Зниклими" вважаються 10 тисяч тактичних аптечок IFAK зі США. Їхня приблизна вартість – близько 34 мільйони гривень.

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Що кажуть в ОВА про "зникнення" гуманітарки

Козицький наголосив, що 10 тисяч аптечок не могли зникнути безслідно, тому залишається відкритим питання – чи потрапляли вони на територію України. Якщо факт ввезення гуманітарної допомоги підтвердиться, то куди вони могли подітися.

Аби з'ясувати усі подробиці ймовірного зникнення гуманітарної допомоги, Львівська ОВА звернулася до правоохоронців. Наразі встановлюються усі факти щодо цього питання.

У зв'язку з цим, я вчора звернувся до керівництва Львівської обласної прокуратури та Головного управління Національної поліції у Львівській області, щоб правоохоронці перевірили інформацію. Якщо факти, які виклали журналісти, підтвердяться, то винні мають бути притягнуті до відповідальності. Усі повинні усвідомлювати наслідки своїх дій. Особливо у воєнний час,

– заявив голова Львівської ОВА.

Журналісти заявили про ймовірне викрадення гуманітарки