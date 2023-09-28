Утром 28 сентября под Львовским городским советом прошли два пикета за сокращение некритических расходов и увеличение расходов на помощь ВСУ. Один из таких митингов инициировал депутат Львовского городского совета от "Европейской солидарности" и адвокат Григория Козловского Алексей Ризник.
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"Я бутылку пива выпил": на пикете не обошлось без курьезов
Важно начать с того, что 22 сентября депутат городского совета Алексей Резник опубликовал на своей странице в фейсбуке сообщение со своим фото, на котором он одет в футболку "Садовый, отдай 2 ярда на ВСУ".
Нардеп призвал неравнодушных задонатить от 1000 гривен на оборону и разминирование украинских территорий, а в обмен на донат предложил такие же футболки, как у него. Для того чтобы получить такую футболку, нужно было показать скриншот о пожертвовании в ресторане "Королевская пивоварня", принадлежащем бизнес-партнеру Ризнику, известному львовскому бизнесмену Григорию Козловскому.
28 сентября на пикете, организованном Алексеем Резником, появились двое, мягко говоря, нетрезвых мужчин. Они были одеты в вышеупомянутые футболки "Садовый, отдай 2 ярда на ВСУ", которые можно было получить только в обмен на большой донат. Однако иронично, что мужчины, похоже, беспризорны. Так кто и как выдал им эти футболки – вопрос риторический. Диалог с ними выглядел следующим образом:
- Очевидец: Почему вы пришли сюда?
- Пикетчик 2: Потому что Садовый…
- Пикетчик 1: Стой-стой, ну разрешите… Это агитация.
- Пикетчик 2: Садовый перечисляет деньги на булыжную мостовую, а не на ВСУ.
- Очевидец: А почему вы пьяны?
- Пикетчик 2: А почему я пьян?
- Пикетчик 1 к Очевидцу: Ты чё гонишь?
В распоряжении ZAXID.NET появилось видео общение прохожего с этими "звездами" митинга. Очевидец утверждает, что от них был отчетливый запах алкоголя, а также они имели нарушенную координацию.
Нетрезвые мужчины на пикете во Львове: смотрите видео
Также на пикете находился еще один нетрезвый мужчина, который не мог объяснить цель пикета, однако сказал, что хочет изменить "государство и законы".
- Очевидец: Какова цель вашего пикета?
- Пикетчик 2: Мысль [подносит указательный палец правой руки к своей голове].
- Очевидец: А какова цель вашего пикета, ребята?
- Пикетчик 2: Моя.
- Очевидец: Какова цель пикета?
- Пикетчик 2: Изменить.
- Очевидец: Что?
- Пикетчик 2: Что-то в жизни. Государство изменить, законы изменить…
- Очевидец: Как изменить государство, да?
- Пикетчик 2: Как изменить наши законы долбанные, которые несправедливы.
- Очевидец: А здесь законы не меняют.
- Пикетчик 2: Аа. А где меняют? А меняют там [показывает рукой на Львовский городской совет]. А прислушиваются где?
- Очевидец: Что?
- Пикетчик 2: Посмотрите закон. Я уехал в июне.
- Очевидец: А вы тоже пьяны.
- Пикетчик 2: Нет.
- Очевидец: От вас перегар [слышно].
- Пикетчик 2: Запах есть, запах не решает.
- Очевидец: Вы ведь едва стоите на ногах.
- Пикетчик 2: Я бутылку пива выпил, да. Запах ушел. Ну что?
- Очевидец: Но ведь вы едва на ногах стоите. Вам заплатили?
- Пикетчик 2: Нет.
После того как нетрезвые участники пикета ушли, другие митингующие в разговоре с ZAXID.NET утверждали, что пьяных мужчин там не видели.
Присутствующие отрицают присутствие партии "ЕС" на пикет
На вопрос журналистов, почему пикетчики не обратились относительно выделения средств к депутатам городского совета, большинство из которых являются однопартийцами Алексея Ризника по фракции "Европейская солидарность", один из находившихся на пикете мужчин ответил, что "большинство депутатов слушают Андрея Ивановича (Садового ) и голосуют так, как он говорит. Также интересно, что он отрицал причастность к акции политической партии "ЕС", несмотря на то, что ее анонсировал член этой фракции.
Следует отметить, что параллельно с этой акцией проходил пикет представителей "Правого сектора", которые в разговоре с ZAXID.NET утверждали, что они митингуют отдельно, хотя их требования фактически аналогичны.