Утром 28 сентября под Львовским городским советом прошли два пикета за сокращение некритических расходов и увеличение расходов на помощь ВСУ. Один из таких митингов инициировал депутат Львовского городского совета от "Европейской солидарности" и адвокат Григория Козловского Алексей Ризник.

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"Я бутылку пива выпил": на пикете не обошлось без курьезов

Важно начать с того, что 22 сентября депутат городского совета Алексей Резник опубликовал на своей странице в фейсбуке сообщение со своим фото, на котором он одет в футболку "Садовый, отдай 2 ярда на ВСУ".

Нардеп призвал неравнодушных задонатить от 1000 гривен на оборону и разминирование украинских территорий, а в обмен на донат предложил такие же футболки, как у него. Для того чтобы получить такую футболку, нужно было показать скриншот о пожертвовании в ресторане "Королевская пивоварня", принадлежащем бизнес-партнеру Ризнику, известному львовскому бизнесмену Григорию Козловскому.

28 сентября на пикете, организованном Алексеем Резником, появились двое, мягко говоря, нетрезвых мужчин. Они были одеты в вышеупомянутые футболки "Садовый, отдай 2 ярда на ВСУ", которые можно было получить только в обмен на большой донат. Однако иронично, что мужчины, похоже, беспризорны. Так кто и как выдал им эти футболки – вопрос риторический. Диалог с ними выглядел следующим образом:

Очевидец: Почему вы пришли сюда?

Почему вы пришли сюда? Пикетчик 2: Потому что Садовый…

Потому что Садовый… Пикетчик 1: Стой-стой, ну разрешите… Это агитация.

Стой-стой, ну разрешите… Это агитация. Пикетчик 2: Садовый перечисляет деньги на булыжную мостовую, а не на ВСУ.

Садовый перечисляет деньги на булыжную мостовую, а не на ВСУ. Очевидец: А почему вы пьяны?

А почему вы пьяны? Пикетчик 2: А почему я пьян?

А почему я пьян? Пикетчик 1 к Очевидцу: Ты чё гонишь?

В распоряжении ZAXID.NET появилось видео общение прохожего с этими "звездами" митинга. Очевидец утверждает, что от них был отчетливый запах алкоголя, а также они имели нарушенную координацию.

Нетрезвые мужчины на пикете во Львове: смотрите видео

Также на пикете находился еще один нетрезвый мужчина, который не мог объяснить цель пикета, однако сказал, что хочет изменить "государство и законы".

Очевидец: Какова цель вашего пикета?

Какова цель вашего пикета? Пикетчик 2: Мысль [подносит указательный палец правой руки к своей голове].

Мысль [подносит указательный палец правой руки к своей голове]. Очевидец: А какова цель вашего пикета, ребята?

А какова цель вашего пикета, ребята? Пикетчик 2: Моя.

Моя. Очевидец: Какова цель пикета?

Какова цель пикета? Пикетчик 2: Изменить.

Изменить. Очевидец: Что?

Что? Пикетчик 2: Что-то в жизни. Государство изменить, законы изменить…

Что-то в жизни. Государство изменить, законы изменить… Очевидец: Как изменить государство, да?

Как изменить государство, да? Пикетчик 2: Как изменить наши законы долбанные, которые несправедливы.

Как изменить наши законы долбанные, которые несправедливы. Очевидец: А здесь законы не меняют.

А здесь законы не меняют. Пикетчик 2: Аа. А где меняют? А меняют там [показывает рукой на Львовский городской совет]. А прислушиваются где?

Аа. А где меняют? А меняют там [показывает рукой на Львовский городской совет]. А прислушиваются где? Очевидец: Что?

Что? Пикетчик 2: Посмотрите закон. Я уехал в июне.

Посмотрите закон. Я уехал в июне. Очевидец: А вы тоже пьяны.

А вы тоже пьяны. Пикетчик 2: Нет.

Нет. Очевидец: От вас перегар [слышно].

От вас перегар [слышно]. Пикетчик 2: Запах есть, запах не решает.

Запах есть, запах не решает. Очевидец: Вы ведь едва стоите на ногах.

Вы ведь едва стоите на ногах. Пикетчик 2: Я бутылку пива выпил, да. Запах ушел. Ну что?

Я бутылку пива выпил, да. Запах ушел. Ну что? Очевидец: Но ведь вы едва на ногах стоите. Вам заплатили?

Но ведь вы едва на ногах стоите. Вам заплатили? Пикетчик 2: Нет.

После того как нетрезвые участники пикета ушли, другие митингующие в разговоре с ZAXID.NET утверждали, что пьяных мужчин там не видели.

Присутствующие отрицают присутствие партии "ЕС" на пикет

На вопрос журналистов, почему пикетчики не обратились относительно выделения средств к депутатам городского совета, большинство из которых являются однопартийцами Алексея Ризника по фракции "Европейская солидарность", один из находившихся на пикете мужчин ответил, что "большинство депутатов слушают Андрея Ивановича (Садового ) и голосуют так, как он говорит. Также интересно, что он отрицал причастность к акции политической партии "ЕС", несмотря на то, что ее анонсировал член этой фракции.

Следует отметить, что параллельно с этой акцией проходил пикет представителей "Правого сектора", которые в разговоре с ZAXID.NET утверждали, что они митингуют отдельно, хотя их требования фактически аналогичны.