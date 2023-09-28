Зранку 28 вересня під Львівською міською радою відбулись два пікети за скорочення некритичних витрат та збільшення видатків на допомогу ЗСУ. Один із таких мітингів ініціював депутат Львівської міської ради від "Європейської солідарності" та адвокат Григорія Козловського Олексій Різник.

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"Я бутилку пива випив": на пікеті не минулося без курйозів

Важливо почати з того, що 22 вересня депутат міської ради Олексій Різник опублікував на своїй сторінці у фейсбуці допис зі своїм фото, на якому він одягнений у футболку "Садовий, віддай 2 ярди на ЗСУ".

Нардеп закликав небайдужих задонатити від 1 000 гривень на оборону і розмінування українських територій, а в обмін на донат запропонував такі ж футболки, як у нього. Для того, щоб отримати таку футболку, потрібно було показати скриншот про пожертву у ресторані "Королівська пивоварня", що належить бізнес-партнеру Різника, відомому львівському бізнесмену Григорію Козловському.

28 вересня на пікеті, який організував Олексій Різник, з'явилися двоє, м'яко кажучи, нетверезих чоловіків. Вони були одягнені у вищезгадані футболки "Садовий, віддай 2 ярди на ЗСУ", які можна було отримати лише в обмін на великий донат. Проте іронічно, що чоловіки, схоже, безпритульні. Тож хто і як видав їм ці футболки – питання риторичне. Діалог з ними виглядав наступним чином:

Очевидець: А чому ви прийшли сюди?

А чому ви прийшли сюди? Пікетувальник 2: Тому що Садовий …

Тому що Садовий … Пікетувальник 1: Стой-стой, ну дозвольте… Ето агітация.

Стой-стой, ну дозвольте… Ето агітация. Пікетувальник 2: Садовий перераховує гроші на бруківку, а не на ЗСУ.

Садовий перераховує гроші на бруківку, а не на ЗСУ. Очевидець: А чому ви п’яні?

А чому ви п’яні? Пікетувальник 2: А чому я п’яний?

А чому я п’яний? Пікетувальник 1 до Очевидця: Ти чьо гоніш?

У розпорядженні ZAXID.NET з'явилося відео спілкування перехожого із цими "зірками" мітингу. Очевидець стверджує, що від них був виразний запах алкоголю, а також вони мали порушену координацію.

Нетверезі чоловіки на пікеті у Львові: дивіться відео

Також на пікеті був ще один нетверезий чоловік, який не міг пояснити мету пікету, однак сказав, що хоче змінити "гасударство і закони".

Очевидець: Яка мета вашого пікету?

Яка мета вашого пікету? Пікетувальник 2: Мисль [підносить вказівний палець правої руки до своєї голови].

Мисль [підносить вказівний палець правої руки до своєї голови]. Очевидець: А яка мета вашого пікету, хлопці?

А яка мета вашого пікету, хлопці? Пікетувальник 2: Моя.

Моя. Очевидець: Яка мета пікету?

Яка мета пікету? Пікетувальник 2: Змінити.

Змінити. Очевидець: Що?

Що? Пікетувальник 2: Щось в жизні. Гасударство змінити, закони змінити…

Щось в жизні. Гасударство змінити, закони змінити… Очевидець: Як змінити государство, так?

Як змінити государство, так? Пікетувальник 2: Як змінити наші закони довбані, каториє несправедліві.

Як змінити наші закони довбані, каториє несправедліві. Очевидець: А тут закони не міняють.

А тут закони не міняють. Пікетувальник 2: Аа. А де міняють? А міняють там [показує рукою на Львівську міську раду]. А прислуховуються, де?

Аа. А де міняють? А міняють там [показує рукою на Львівську міську раду]. А прислуховуються, де? Очевидець: Що?

Що? Пікетувальник 2: Посмотрітє закон. Я виїхав в іюні місяці.

Посмотрітє закон. Я виїхав в іюні місяці. Очевидець: А ви теж п’яний.

А ви теж п’яний. Пікетувальник 2: Ні.

Ні. Очевидець: Від вас перегар [чути].

Від вас перегар [чути]. Пікетувальник 2: Запах є, запах не рішає.

Запах є, запах не рішає. Очевидець: Ви ж ледве стоїте на ногах.

Ви ж ледве стоїте на ногах. Пікетувальник 2: Я бутилку пива випив, да. Запах пішов. Ну шо?

Я бутилку пива випив, да. Запах пішов. Ну шо? Очевидець: Але ж ви ледве на ногах стоїте. А вам заплатили?

Але ж ви ледве на ногах стоїте. А вам заплатили? Пікетувальник 2: Ні.

Після того, як нетверезі учасники пікету пішли, інші мітингувальники у розмові з ZAXID.NET стверджували, що п’яних чоловіків там не бачили.

Присутні заперечують присутність партії "ЄС" до пікету

На запитання журналістів, чому пікетувальники не звернулись щодо виділення коштів до депутатів міської ради, більшість із яких є однопартійцями Олексія Різника по фракції "Європейська солідарність", один із чоловіків, яки перебував на пікеті, відповів, що "більшість депутатів слухають Андрія Івановича (Садового) і голосують так, як він каже". Також цікаво, що він заперечував причетність до акції політичної партії "ЄС", попри те, що її анонсував член цієї фракції.

Варто зазначити, що паралельно з цією акцією відбувався пікет представників "Правого сектору", які в розмові з ZAXID.NET стверджували, що вони мітингують окремо, хоча їхні вимоги фактично аналогічні.