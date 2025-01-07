Конфликт между гражданским и военными произошел во Львове. На кадрах видно, как работники ТЦК пытаются силой посадить мужчину в бус, а тот сопротивляется. Представители военкомата бьют гражданина ногами, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение Дмитрия Лубинца.

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Реакция Лубинца на столкновение ТЦК и гражданского

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека отметил, что на каждое нарушение в каждом регионе он всегда реагирует должным образом.

Сегодня в сети распространяется видео со Львовщины, что, вероятно, работники ТЦК и СП избили мужчину. Мой представитель во Львовской области Тарас Подворный уже направил официальные обращения в областной ТЦК и СП, военной службы правопорядка, а также сообщит Государственное бюро расследований в случае подтверждения фактов применения физической силы,

– заявил Лубинец.

Чиновник подчеркнул, что если нарушение прав человека будет подтверждено, он требует надлежащей реакции и привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Украины.

Конфликт между гражданским и представителями ТЦК: смотрите видео

К слову, в Днепре 7 января мужчина ранил ножом полицейского во время проверки военно-учетных документов.