Ракета попала прямо в павильон детского сада. К счастью, обошлось без жертв.

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Вырва глубиной 9 метров и 20 метров в диаметре

Ракета прямо, точно вонзила в этот павильон (детского садика – 24 Канал). Сейчас есть воронка глубиной 9 метров, 20 метров в диаметре. Там даже есть остаток этой ракеты,

– отметил Андрей Садовый.

Мэр уточнил, что "прилет" произошел на территории детсада "Сказка". В нем все разрушено, вылетели окна. Сегодня это образовательное учреждение будет закрытым. Детки туда не пойдут.

Кроме того, разрушен дом. Верхние этажи все выгорели, окна вылетели. Но главное, что обошлось без жертв.

Садовый рассказал о последствиях ракетного удара: смотрите видео

Всего во Львове повреждено более 100 жилищ, выбито более 500 окон. Четверо человек получили медицинскую помощь. Угрозы для их жизни нет.

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Что известно о последствиях ракетного удара по Львовщине