Инцидент произошел утром 16 июля. Кафе, где произошел несчастный случай, расположено по улице Кульпарковской.

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Женщины находятся в состоянии средней тяжести

Работницам кафе, которые отравились угарным газом от включенного генератора, 53 и 20 лет. Они находятся в областной клинической больнице в состоянии средней тяжести.

Представители ГСЧС отмечают, что при использовании генераторов следует помнить, что они выделяют угарный газ, который является смертельным для человека. Поэтому использовать их в работе можно только на открытом пространстве – и ни в коем случае не в помещениях, подъездах или на балконах,

– добавили во Львовском городском совете.

Также спасатели напомнили, что должно быть достаточное расстояние между зданием и генератором, чтобы обеспечить правильный отвод продуктов сгорания.