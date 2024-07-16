Інцидент стався вранці 16 липня. Кав'ярня, де стався нещасний випадок, розташована по вулиці Кульпарківській.

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Жінки перебуваються у стані середньої важкості

Працівницям кав'ярні, які отруїлися чадним газом від увімкненого генератора, 53 та 20 років. Вони перебуваються в обласній клінічній лікарні у стані середньої важкості.

Представники ДСНС наголошують, що під час використання генераторів варто пам’ятати, що вони виділяють чадний газ, який є смертельним для людини. Тому використовувати їх у роботі можна лише на відкритому просторі – і в жодному разі не у приміщеннях, під’їздах чи на балконах,

– додали у Львівській міській раді.

Також рятувальники нагадали, що має бути достатня відстань між будівлею та генератором, щоб забезпечити правильний відвід продуктів згоряння.