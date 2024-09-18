Руководитель заведения рассказала журналистам, что огнетушитель был в исправном состоянии. По ее словам, один из учеников случайно задел его рюкзаком, из-за чего огнетушитель упал и разгерметизировался. Также на ситуацию отреагировал председатель ОВА Максим Козицкий.

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Комментарий ОВА и руководительницы заведения

Директор заведения Наталья Оверко сообщила, что сразу после инцидента проинформировала ГСЧС и полицию.

Комментарий Натальи Оверко: смотрите видео

Из-за этого случая проверку огнетушителей проведут во всех профессионально-технических заведениях Львова.

Дал поручение департаменту образования и науки ЛОГА совместно с работниками ДСНС во Львовской области провести беседы со всеми, кто отвечает за безопасность в учебных заведениях области, чтобы таких ситуаций, как случилась сегодня, больше не повторилось,

– написал председатель ОВА Максим Козицкий.

Что известно об инциденте с огнетушителем во Львове