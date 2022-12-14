При поддержке публичного обвинения прокуроров Львовской областной прокуратуры 44-летнюю жительницу Львова признали виновной в распространении материалов, в которых содержится оправдание российской агрессии против Украины и дезинформация о ситуации на фронте.

К теме Одессит сливал информацию вагнеровцам и корректировал ракеты

В чем обвинили женщину

Прокуроры в суде доказали, что с марта по июль 2022 пророссийски настроенная женщина на своей странице в запрещенной социальной сети "Одноклассники" распространяла сообщения, в которых оправдывала и признавала правомерной вооруженную агрессию России против Украины.

Кроме этого, она публиковала сообщения с высказываниями, отрицающими временную оккупацию части территории Украины, а также прославляла оккупантов, участвующих во вторжении на суверенную территорию Украины.

Какое наказание назначили судьи

В ходе судебного разбирательства осужденная признала свою вину и искренне покаялась. Ей назначен наказание в виде 3 лет лишения свободы с установлением испытательного срока.

Досудебное расследование осуществлялось Управлением СБУ во Львовской области.