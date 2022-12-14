За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Львівської обласної прокуратури 44-річну мешканку Львова визнали винною у поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування російської агресії проти України та дезінформація щодо ситуації на фронті.

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У чому обвинуватили жінку

Прокурори у суді довели, що з березня по липень 2022 року проросійськи налаштована жінка на своїй сторінці у забороненій соціальній мережі "Однокласники" поширювала дописи, у яких виправдовувала та визнавала правомірною збройну агресію Росії проти України.

Окрім цього, вона публікувала дописи із висловами, які заперечували тимчасову окупацію частини території України, а також прославляла окупантів, які беруть участь у вторгненні на суверенну територію України.

Яке покарання призначили судді

В ході судового розгляду засуджена визнала свою вину та щиро покаялась. Їй призначили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі із встановленням іспитового строку.

Досудове розслідування здійснювалося Управлінням СБУ у Львівській області.