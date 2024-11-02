По предварительной информации, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Общественному от пресс-секретаря патрульной полиции Львовской области Екатерины Рыбий.

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Во Львове женщина врезалась в авто патрульных и предлагала им взятку

Согласно обнародованной информации, патрульные, общаясь с 54-летней водительницей автомобиля "Volksvagen Taos", обнаружили у нее признаки алкогольного опьянения. Однако от прохождения проверки на состояние содержание алкоголя женщина отказалась.

Во время составления материалов к служебному автомобилю подошла гражданка и начала предлагать неправомерную выгоду патрульным. На неоднократные предупреждения об уголовной ответственности она не реагировала. Впоследствии женщина положила в автомобиль 100 долларов США. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу,

– рассказала пресс-секретарь полиции.

Поэтому на женщину составили два административных протокола по статьям об управлении транспортным средством в состоянии опьянения и нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП. Также ей грозит уголовная ответственность за попытку предоставления неправомерной выгоды должностному лицу.

Кстати, на днях на железнодорожном переезде в селе Ромашковка Луцкого района 31 октября пригородный поезд столкнулся с легковым автомобилем. Среди пострадавших – ребенок. Известно, что на момент ДТП в автомобиле находились трое пассажиров.