За попередньою інформацією, вона перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар Суспільному від речниці патрульної поліції Львівської області Катерини Рибій.

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У Львові жінка врізалась в авто патрульних та пропонувала їм хабар

Згідно з оприлюдненою інформацією, патрульні, спілкуючись з 54-річною водійкою автомобіля "Volksvagen Taos", виявили в неї ознаки алкогольного сп'яніння. Однак від проходження перевірки на стан вміст алкоголю жінка відмовилася.

Під час складання матеріалів до службового автомобіля підійшла громадянка та почала пропонувати неправомірну вигоду патрульним. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність вона не реагувала. Згодом жінка поклала в автомобіль 100 доларів США. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу,

– розповіла речниця поліції.

Тож на жінку склали два адміністративні протоколи за статтями про керування транспортним засобом у стані сп’яніння та порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. Також їй загрожує кримінальна відповідальність за спробу надання неправомірної вигоди службовій особі.

До речі, днями на залізничному переїзді в селі Ромашківка Луцького району 31 жовтня приміський поїзд зіштовхнувся з легковим автомобілем. Серед постраждалих – дитина. Відомо, що на момент ДТП в автомобілі перебували троє пасажирів.