Про це повідомили у поліції Львівської області. Дитину направили до лікарню, правоохоронці проводять перевірку.

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Дівчинку вдарило струмом на даху вагона

У неділю, 20 жовтня, о 18.40 до поліції надійшло повідомлення про те, що дитина впала з вагона потяга та травмувалась.

Як встановили правоохоронці, неповнолітня львів’янка з подругою пішли на залізницю, аби зробити селфі. Коли дівчинка піднялась на вагон, вона отримала ураження струмом, знепритомніла та впала на землю. Її приятелька зателефонувала мамі, й та викликала швидку допомогу,

– вказали у поліції.

У дитини діагностували "ураження електричним струмом 2-3 ступеню" госпіталізували до лікарні. Наразі життю та здоров’ю дівчинки нічого не загрожує.

У поліції Львівщини вкотре застерегли, що залізничні колії – не місце для розваг. Там вказали, що у жодному разі не можна підійматись на вагони чи локомотиви. Високовольтна контактна мережа перебуває під високою напругою і результатом таких вчинків зазвичай стає ураження електричним струмом, інколи – з летальними наслідками.

"Окрім того, часто діти, які намагаються піднятись на дах вагонів, зриваються та отримують травми або гинуть, потрапляючи під колеса рухомого складу залізниці", – додали правоохоронці.