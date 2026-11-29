Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

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Каковы последствия атаки на Львовскую область?

Взрывная волна выбила окно в доме, а осколки стекла травмировали ребенка. Сейчас мальчик находится под наблюдением врачей.

Последствия атаки на Львовскую область 29 ноября / Фото Андрея Садового

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Также в результате атаки повреждены четыре дома на территории дачных кооперативов. В одном из них серьезные разрушения получил крыша.

Детали атаки и информацию о состоянии пострадавшего ребенка выясняют. Об этом сообщат дополнительно.

Напомним, что 29 ноября российские военные также атаковали Запорожье. В результате одного из ударов были повреждены три частных дома в Вознесеновском районе. Пострадали три человека, среди них – несовершеннолетняя девушка. Одна из раненых женщин находится в тяжелом состоянии.