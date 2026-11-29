Наслідки атаки на Львівщину 29 листопада / Андрій Садовий
Унаслідок російської атаки поблизу села Збиранка Львівської громади постраждав 5-річний хлопчик. Дитину доправили до лікарні. Кадри наслідків атаки
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.
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Які наслідки атаки на Львівщину?
Вибухова хвиля вибила вікно в будинку, а уламки скла травмували дитину. Наразі хлопчик перебуває під наглядом медиків.
Наслідки атаки на Львівщину 29 листопада / Фото Андрія Садового
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Також внаслідок атаки пошкоджено чотири будинки на території дачних кооперативів. В одному з них серйозних руйнувань зазнав дах.
Деталі атаки та інформацію про стан постраждалої дитини з'ясовують. Про це повідомлять додатково.
Нагадаємо, що 29 листопада російські військові також атакували Запоріжжя. Унаслідок одного з ударів пошкоджено три приватні будинки у Вознесенівському районі. Постраждали троє людей, серед них – неповнолітня дівчина. Одна з поранених жінок перебуває у тяжкому стані.
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