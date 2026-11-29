Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

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Які наслідки атаки на Львівщину?

Вибухова хвиля вибила вікно в будинку, а уламки скла травмували дитину. Наразі хлопчик перебуває під наглядом медиків.

Наслідки атаки на Львівщину 29 листопада / Фото Андрія Садового

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Також внаслідок атаки пошкоджено чотири будинки на території дачних кооперативів. В одному з них серйозних руйнувань зазнав дах.

Деталі атаки та інформацію про стан постраждалої дитини з'ясовують. Про це повідомлять додатково.

Нагадаємо, що 29 листопада російські військові також атакували Запоріжжя. Унаслідок одного з ударів пошкоджено три приватні будинки у Вознесенівському районі. Постраждали троє людей, серед них – неповнолітня дівчина. Одна з поранених жінок перебуває у тяжкому стані.