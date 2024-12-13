Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует 24 Канал.

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Как действовала преступная схема

Расследование показало, что исполняющий обязанности начальника склада горюче-смазочных материалов организовал схему, в которой участвовали несколько человек. Среди обвиняемых - начальник склада, двое подчиненных солдат и местный житель – продавец горючего. Сейчас правоохранительные органы выясняют детали операции.

По указанию начальника склада, солдаты сливали топливо в отдельные емкости и вывозили с территории части в частный дом. Местный искал клиентов, продавал топливо, а деньги делили между всеми участниками группы.

Злоумышленники разворовали горючего на 6 миллионов гривен / Фото ГБР

Какое наказание грозит злоумышленникам

Задокументировано хищение горючего с апреля по декабрь этого года. По данным следствия, ежемесячно с территории части вывозили не менее 20 тонн топлива.

Работники ГБР сообщили организатору и 4 участникам группы о подозрении в похищении военного имущества, совершенном организованной группой в условиях военного положения.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Четырем подозреваемым уже избрали меры пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога – по 1,5 млн грн для двух фигурантов и по 908 тысяч гривен для других. Еще одному из подозреваемых суд назначил круглосуточный домашний арест.

Злоумышленников разоблачили: видео

Доказательства преступления собраны

Работники ГБР провели 19 обысков по местам жительства подозреваемых, в их автомобилях. Изъяты деньги, более 5 тонн топлива, документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Расследование продолжается, сейчас следователи устанавливают другие факты противоправной деятельности и полный круг причастных лиц.