Так, известно, что оккупанты запустили 94 ракеты различных типов и почти 200 дронов. 81 ракета и 80 вражеских БПЛА были уничтожены, передает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Отражение российской атаки
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
На видео, обнародованное военными, командир пулеметного отделения взвода охраны Галицко-Волынской радиотехнической бригады младший сержант Владимир Пшеничняк из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" уничтожил российскую крылатую ракету. Сбитая ракета не нанесла ущерб объектам критической инфраструктуры.
Сбитие ракеты захватчиков из "Иглы": смотрите видео
Место падения и остатки снаряда обнаружены поисковой группой.
Также защитники показали работу подразделений противовоздушной обороны в полосе ответственности Воздушного командования "Восток". На кадрах видно успешную ликвидацию "Шахеда".
Сбитие "Шахеда": смотрите видео
Боевая работа мобильных огневых групп 114-й бригады тактической авиации ПвК "Запад": смотрите видео