Так, відомо, що окупанти запустили 94 ракети різних типів і майже 200 дронів. 81 ракету і 80 ворожих БпЛА було знищено, передає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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Відбиття російської атаки

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

На відео, оприлюднене військовими, командир кулеметного відділення взводу охорони Галицько-Волинської радіотехнічної бригади молодший сержант Володимир Пшеничняк з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла" знищив російську крилату ракету. Збита ракета не завдала шкоди об’єктам критичної інфраструктури.

Збиття ракети загарбників з "Ігли": дивіться відео

Місце падіння та залишки снаряда виявлені пошуковою групою.

Також захисники показали роботу підрозділів протиповітряної оборони у смузі відповідальності Повітряного командування "Схід". На кадрах видно успішну ліквідацію "Шахеда".

Збиття "Шахеда": дивіться відео

Бойова робота мобільних вогневих груп 114-ї бригади тактичної авіації ПвК "Захід": дивіться відео