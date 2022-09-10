Около 11:18 во многих областях нашего государства раздались воздушные тревоги. Напоминаем, что риск ракетных обстрелов остается высоким, так что ни в коем случае не стоит игнорировать сирены. Как только прозвучит извещение – следует немедленно отправляться к укрытию и находиться там до отбоя. Заметим, что по состоянию на 12:15 начали включать отбои. Будьте осторожны, когда выйдете из укрытий.

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В каких областях прозвучали сирены

Харьковская,

Сумская,

Полтавская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Запорожская,

Херсонская,

Николаевская область.

Заметим, что еще с апреля сирены не отключаются в Луганской области. Тогда местные власти приняли соответствующее решение в связи с ежедневными обстрелами со стороны россии. Так что угроза ракетных ударов там была перманентной.

Карта воздушных тревог по состоянию на 11:40 выглядела так / Скриншот карты

В Полтаве слышали взрывы

В 11:35 корреспонденты "Суспильного" сообщили, что в Полтаве раздались взрывы во время воздушной тревоги. В тот момент это была единственная известная информация. Но вскоре жителей области успокоили местные власти.

Уже в 11:40 поступило сообщение от главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина. Он отметил, что звуки взрывов, которые слышали жители областного центра, – военные учения, проводимые на территории общины.

Сохраняем спокойствие. И не игнорируем воздушные тревоги! Слава ВСУ,

– подчеркнул он.

Ночью враг обстрелял Днепропетровщину

В ночь на 10 сентября российские военные ракетами и артиллерией обстреляли три района Днепропетровщины. Речь идет о Днепровском, Никопольском и Синельниковском.

Известно, что по Днепровскому оккупанты хотели ударить двумя крылатыми ракетами. К счастью, одну из них сбили силы ПВО. Другой же вражеский снаряд попал в объект промышленной инфраструктуры. В результате вспыхнули производственные здания, склады, а также оборудование, подчеркнул глава ОВА Валентин Резников. О пострадавших информация не поступала.

Что касается Никопольского района, то оккупанты били по самому Никополю, а также Марганцу. Прошло без пострадавших. Под утро несколько ракет захватчики выпустили по Синельниковскому району. Известно о том, что пострадало местное фермерское хозяйство.

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