Близько 11:18 у багатьох областях нашої держави пролунали повітряні тривоги. Нагадуємо, що ризик ракетних обстрілів залишається високим, тож ні в якому разі не варто ігнорувати сирени. Щойно пролунає сповіщення – слід негайно ж вирушати до укриття та перебувати там до відбою. Зауважимо, що станом на 12:15 почали вмикати відбої. Будьте обережними, коли виходитимете з укриттів.

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В яких областях пролунали сирени

Харківська,

Сумська,

Полтавська,

Дніпропетровська,

Донецька,

Запорізька,

Херсонська,

Миколаївська області.

Зауважимо, що ще з квітня сирени не вимикають у Луганській області. Тоді місцева влада ухвалила відповідне рішення у зв'язку зі щоденними обстрілами з боку росії. Тож загроза ракетних ударів там була перманентною.



Карта повітряних тривог станом на 11:40 виглядала так / Скриншот карти

У Полтаві чули вибухи

Об 11:35 кореспонденти "Суспільного" повідомили, що у Полтаві пролунали вибухи під час повітряної тривоги. На той момент це була єдина відома інформація. Але невдовзі мешканців області заспокоїла місцева влада.

Вже об 11:40 надійшло повідомлення від глави Полтавської ОВА Дмитра Луніна. Він зауважив, що звуки вибухів, які чули мешканці обласного центра, – військові навчання, які проводяться на території громади.

Зберігаємо спокій. І не ігноруємо повітряні тривоги! Слава ЗСУ,

– наголосив він.

Уночі ворог обстріляв Дніпропетровщину

У ніч проти 10 вересня російські військові ракетами та артилерією обстріляли три райони Дніпропетровщини. Мовиться про Дніпровський, Нікопольський і Синельниківський.

Відомо, що по Дніпровському окупанти хотіли вдарити двома крилатими ракетами. На щастя, одну з них збили сили ППО. Інший же ворожий снаряд влучив в об'єкт промислової інфраструктури. Внаслідок цього спалахнули виробничі будівлі, склади, а також обладнання, наголосив глава ОВА Валентин Резніков. Про постраждалих інформація не надходила.

Що стосується Нікопольського району, то окупанти били по самому Нікополю, а також Марганцю. Минулося без постраждалих. Під ранок кілька ракет загарбники випустили по Синельниківському району. Відомо про те, що уражень зазнало місцеве фермерське господарство.

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