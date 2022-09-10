Близько 11:18 у багатьох областях нашої держави пролунали повітряні тривоги. Нагадуємо, що ризик ракетних обстрілів залишається високим, тож ні в якому разі не варто ігнорувати сирени. Щойно пролунає сповіщення – слід негайно ж вирушати до укриття та перебувати там до відбою. Зауважимо, що станом на 12:15 почали вмикати відбої. Будьте обережними, коли виходитимете з укриттів.
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В яких областях пролунали сирени
- Харківська,
- Сумська,
- Полтавська,
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Запорізька,
- Херсонська,
- Миколаївська області.
Зауважимо, що ще з квітня сирени не вимикають у Луганській області. Тоді місцева влада ухвалила відповідне рішення у зв'язку зі щоденними обстрілами з боку росії. Тож загроза ракетних ударів там була перманентною.
Карта повітряних тривог станом на 11:40 виглядала так / Скриншот карти
У Полтаві чули вибухи
Об 11:35 кореспонденти "Суспільного" повідомили, що у Полтаві пролунали вибухи під час повітряної тривоги. На той момент це була єдина відома інформація. Але невдовзі мешканців області заспокоїла місцева влада.
Вже об 11:40 надійшло повідомлення від глави Полтавської ОВА Дмитра Луніна. Він зауважив, що звуки вибухів, які чули мешканці обласного центра, – військові навчання, які проводяться на території громади.
Зберігаємо спокій. І не ігноруємо повітряні тривоги! Слава ЗСУ,
– наголосив він.
Уночі ворог обстріляв Дніпропетровщину
У ніч проти 10 вересня російські військові ракетами та артилерією обстріляли три райони Дніпропетровщини. Мовиться про Дніпровський, Нікопольський і Синельниківський.
Відомо, що по Дніпровському окупанти хотіли вдарити двома крилатими ракетами. На щастя, одну з них збили сили ППО. Інший же ворожий снаряд влучив в об'єкт промислової інфраструктури. Внаслідок цього спалахнули виробничі будівлі, склади, а також обладнання, наголосив глава ОВА Валентин Резніков. Про постраждалих інформація не надходила.
Що стосується Нікопольського району, то окупанти били по самому Нікополю, а також Марганцю. Минулося без постраждалих. Під ранок кілька ракет загарбники випустили по Синельниківському району. Відомо про те, що уражень зазнало місцеве фермерське господарство.
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