Во многих городах Украины раздавался сигнал тревоги

Во многих регионах страны в начале суток 1 июля была объявлена ​​воздушная тревога. Людей просили немедленно уходить в укрытие.

По состоянию на 00:36 возникла угроза удара с неба в части восточных и южных областей Украины. Первой "покраснела" на карте тревог Харьковская область. Через полчаса там раздался и первый отбой.

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В каких областях объявили воздушную тревогу:

Винницкая;

Черкасская;

Кировоградская;

Николаевская;

Одесская;

Запорожская;

Днепропетровская;

Харьковская.



Карта тревог по состоянию на 00:36 / Скриншот

Прогремели взрывы в Харькове

Жители Харькова примерно через минуту после начала тревоги услышали звуки похожие на взрывы. Впоследствии это же случилось уже через 20 минут. Поэтому во всех городах в очередной раз призвали ни в коем случае не покидать укрытия, пока не раздастся оповещение об отбое тревоги.

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Если вы увидели попадание ракеты или последствия взрыва не фотографируйте их и не снимайте на видео. Если обнародовать такие материалы в соцсетях, это существенно поможет врагу. Ведь это часто может быть необходимым для корректировки огня. Также нельзя распространять никакой информации о работе противовоздушной обороны. Исключением являются случаи, когда об этом написали уже на официальных страницах представителей власти.