Во многих областях объявлена тревога: в Одесской области уже слышали взрывы

В Центре, на Севере и Юге Украины объявили воздушную тревогу. В Одесской области сообщают о взрывах, оставайтесь в укрытиях.

О звуках взрывов в Одесской области сообщили местные СМИ в 21:10, остальные детали неизвестны. Стоит отметить, что всего с начала суток в области сигналы воздушной тревоги раздавались пять раз.

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В каких областях объявили воздушную тревогу

Житомирской области

Киевской

Черкасской

Черниговской

Кировоградской

Харьковской

Николаевской

Одесской

Карта воздушных тревог по состоянию на 28 июня 21:35 / Скриншот

Отметим, что воздушная тревога в Луганской области продолжается с 4 апреля – уже 85 день. Также нет информации о ракетной опасности из временно оккупированной Херсонщины и Крыма, потому что россияне отключили там украинскую систему оповещения.

Что делать во время воздушной тревоги

Многие украинцы стали пренебрегать воздушными тревогами. Причины этого явления вместе со специалистами мы разобрали в материале, там психолог объясняет, как снова вернуть чувство самосохранения и не пренебрегать сиренами.

Если раздался сигнал воздушной тревоги, нужно выключить газ, свет, воду и немедленно уйти в ближайшее укрытие. С собой лучше взять воду, павербанк, документы и еду.

Сообщите о ракетной опасности соседям, которые могли не слышать сигнала, и помогите спуститься в укрытие людям, которые не могут это сделать самостоятельно. Если же укрытие ненадежное или его вообще нет, то ищете безопасное место по правилу "двух стен". Не покидайте укрытие до отбоя воздушной тревоги, которое сопровождается звуковым сигналом.

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