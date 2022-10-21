Так, сирены начали раздаваться около 07:45. В телеграмм-каналах сообщалось об активности вражеской авиации. Предупреждали о вероятности запуска ракет. Однако после 08:20 в регионах "пошли" отбои.
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Правда, в 08.30 повторную воздушную тревогу объявили в нескольких областях. В частности, в Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской. Через пол часа сообщили об окончательном отбое.
В Харькове – "прилеты"
После 8:00 сообщили о взрывах в Харькове. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары по областному центру. Он призвал харьковчан оставаться в укрытиях.
Мэр Харькова Игорь Терехов тоже сообщил о серии взрывов в Харькове. В телеграмм-канале "Оперативный ВСУ" добавили, что сообщают о запусках 4 ракет из Белгорода в направлении Харьковщины.
Впоследствии Терехов рассказал о "прилетах" по одному из предприятий Харькова. Предварительно попали в административно-производственное здание, расположенное на территории. Есть разрушение. Синегубов добавил, что ранения получили 5 человек.
В Запорожье – взрывы
Около 08.35 сообщили о звуках мощного взрыва в Запорожье. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев призвал людей срочно идти к ближайшим к вам укрытиям и находиться там.
Глава Запорожской ОВА Александр Старух подтвердил, что враг атакует ракетами Запорожье. Чиновник предупредил, что в результате вражеской атаки на территории города могут остаться обломки ракет. К ним нельзя подходить близко, трогать или фотографировать.
Где объявили тревогу
- Киев и Киевская область,
- Черниговская,
- Полтавская,
- Кировоградская,
- Днепропетровская,
- Харьковская,
- Луганская,
- Запорожская,
- Николаевская,
- Херсонская,
- Винницкая,
- Одесская область.
Предыдущие удары россиян и атака дронов
- 3а сутки 20 октября россияне нанесли 3 ракетных и 20 авиационных ударов. Также было совершено до 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- В частности, били в районах Тернов, Бахмута, Угледара и Камышевахи Донецкой области.
- Кроме этого, враг в очередной раз нанес массированный удар с использованием иранских ударных БпЛА по гражданской инфраструктуре Украины. Из 20 беспилотников 15 сбили.
Напомним, взрывы в Харькове в прошлый раз слышали 18 октября – во время массированной атаки по Украине. Терехов сообщал, что за 5 минут было две серии взрывов. По его информации, под ударом находился район одного из промышленных предприятий города.
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