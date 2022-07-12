Сирены сначала включили в Николаеве и Одессе – ориентировочно в 4 часа 12 июля. Со временем они с разницей в несколько минут начались во всех областях Украины.

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По всей Украине раздаются сирены

Сирены включили на:

Востоке;

Юге;

Севере;

Центре;

на Западе.



Тревоги объявили на территории всей Украины

В целом сирены включили на территории всей Украины, кроме Херсона и Крыма. Ведь эту часть Украины временно оккупировала Россия.

Более того, еще со 2 апреля продолжается постоянная воздушная тревога в Луганской области.

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Кратко о последних тревогах в Украине

Ночью на 11 июля во время воздушной тревоги о взрывах сообщили в Харькове, а затем в Николае.

Утром 11 июля Одессу атаковали российские ракеты. О дну удалось сбить.

дну удалось сбить. Кроме того, взрывы раздавались 8 июля снова в Харькове.