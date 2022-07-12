Сирени спочатку увімкнули у Миколаєві та Одесі – орієнтовно о 4 годині 12 липня. Згодом вони з різницею у декілька хвилин почались у всіх областях України.
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По всій Україні лунають сирени
Сирени увімкнули на:
- Сході;
- Півдні;
- Півночі;
- Центрі;
- на Заході.
Тривоги оголосили на території всієї України
Загалом сирени увімкнули на території всієї України, крім Херсонщини та Криму. Адже цю частину України тимчасово окупувала Росія.
Ба більше, ще з 2 квітня триває постійна повітряна тривога на Луганщині.
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Коротко про останні тривоги в Україні
- Вночі проти 11 липня під час повітряної тривоги про вибухи повідомили у Харкові, а потім у Миколєві.
- Вранці 11 липня Одесу атакували російські ракети. Одну вдалось збити.
- Окрім того, вибухи лунали 8 липня знову в Харкові.
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