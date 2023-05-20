Тревогу объявили в восточных областях, а также в части центральных и южных. Мощные взрывы прогремели в Краматорске, сообщает 24 Канал.

Тревогу объявили в части регионов

Первые сирены, оповещающие о воздушной тревоге, прозвучали в прифронтовых областях в 16:23. Впоследствии она распространилась на часть центральных и южных областей.

В настоящее время воздушная тревога была объявлена в:

Сумской области;

Харьковской области;

Донецкая область;

Полтавской области;

Днепропетровской области;

Запорожской области;

Херсонской области;

Черкасской области;

Кировоградская область.

Мощный взрыв прогремел в Краматорске

В сети сообщают о мощном взрыве в Краматорске. Детали инцидента пока неизвестны.

Информация о пострадавших по состоянию на данный момент не поступала.