Тревогу объявили в восточных областях, а также в части центральных и южных. Мощные взрывы прогремели в Краматорске, сообщает 24 Канал.
Тревогу объявили в части регионов
Первые сирены, оповещающие о воздушной тревоге, прозвучали в прифронтовых областях в 16:23. Впоследствии она распространилась на часть центральных и южных областей.
В настоящее время воздушная тревога была объявлена в:
- Сумской области;
- Харьковской области;
- Донецкая область;
- Полтавской области;
- Днепропетровской области;
- Запорожской области;
- Херсонской области;
- Черкасской области;
- Кировоградская область.
Мощный взрыв прогремел в Краматорске
В сети сообщают о мощном взрыве в Краматорске. Детали инцидента пока неизвестны.
Информация о пострадавших по состоянию на данный момент не поступала.