Тривогу оголосили східних областях, а також у частині центральних та південних. Потужні вибухи пролунали у Краматорську, повідомляє 24 Канал.

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Тривогу оголосили у частині регіонів

Перші сирени, які оповіщають про повітряну тривогу, пролунали у прифронтових областях о 16:23. Згодом вона поширилася на частину цетральних та південних областей.

Нині повітряну тривогу оголосили у:

Сумській області;

Харківській області;

Донецькій області;

Полтавській області;

Дніпропетровській області;

Запорізькій області;

Херсонській області;

Черкаській області;

Кіровоградській області.

Станом на 17:05 повітряну тривогу скасували у всіх областях окрім тих, де вона триває постійно.

Потужний вибух пролунав у Краматорську

У мережі повідомляють про потужний вибух у Краматорську. Деталі інциденту наразі невідомі.

Інформація щодо постраждалих станом на зараз не надходила.