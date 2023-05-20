Тривогу оголосили східних областях, а також у частині центральних та південних. Потужні вибухи пролунали у Краматорську, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Нічна масована атака 20 травня: ЗСУ приземлили 20 "Шахедів" та дрон-розвідник
Тривогу оголосили у частині регіонів
Перші сирени, які оповіщають про повітряну тривогу, пролунали у прифронтових областях о 16:23. Згодом вона поширилася на частину цетральних та південних областей.
Нині повітряну тривогу оголосили у:
- Сумській області;
- Харківській області;
- Донецькій області;
- Полтавській області;
- Дніпропетровській області;
- Запорізькій області;
- Херсонській області;
- Черкаській області;
- Кіровоградській області.
Станом на 17:05 повітряну тривогу скасували у всіх областях окрім тих, де вона триває постійно.
Потужний вибух пролунав у Краматорську
У мережі повідомляють про потужний вибух у Краматорську. Деталі інциденту наразі невідомі.
Інформація щодо постраждалих станом на зараз не надходила.