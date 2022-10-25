Жители ряда населенных пунктов предупреждают о возможной атаке с неба. Воздушная тревога на 11:35 прозвучала в семи областях Украины. Известно, что враг выпустил дроны-камикадзе. А уже к 12:35 были отбои.

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В каких областях воздушная тревога

Киевская (с 10:28);

Черкасская (с 11.27);

Кировоградская (с 11:27);

Житомирская (с 11.28);

Винницкая (с 11:28);

Черниговская (с 11.28).



​Карта​ воздушных тревог по состоянию на 11:40 выглядит так / Скриншот карты

Россияне атакуют дронами

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде" отметил, что российские военные выпустили 10 "Шахидов" с территории Беларуси. Он подчеркнул, что воздушная тревога не раздается просто так. Это означает, что существует угроза атаки.

Но вероятность ударов в том числе "Шахидами" – у них (россиян – 24 канал) они есть и на Юге страны, и в России, и на территорию Беларуси завезли. Они не впервые атакуют Киев именно с белорусского направления – они по руслу Днепра улетают,

– подчеркнул Игнат.

В то же время пресс-секретарь Воздушных сил отметил, что в светлое время суток легче справляться с дронами. Их видно на небе, и сбивание целей происходит результативнее.

Дроны продолжают эффективно сбивать

Во время телемарафона пресс-секретарь ОК "Юг" рассказала об эффективной отработке по дронам-камикадзе в регионе. По словам Натальи Гуменюк, по состоянию на 24 октября уже удалось уничтожить 180 иранских беспилотников . Что касается попаданий, то их насчитали 40. То есть, едва ли один из пяти "Шахидов" таки достигает поставленной цели.

Есть 40 попаданий дронов, когда они достигали цели. Но не всегда это было поражение. Иногда это было попадание у побережья, в воду, в акваторию Очаковского порта в частности. То есть, не всегда это была разрушительная сила,

– подчеркнула Гуменюк.

Напомним, что ранее представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказывал, что 85% дронов-камикадзе в небе над Украиной удается сбивать . Так что эта статистика свидетельствует о том, что только 15% достигают своей цели.