Находиться там необходимо, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

Заметьте Где в Украине не будет света: графики отключений на 4 ноября

По состоянию на 16:01 об угрозе уведомляют жителей:

  • Винницкой области;
  • Киевской области;
  • Черкасской области;
  • Хмельницкой области;
  • Житомирской области;
  • Буковины;
  • Кировоградской области;
  • Николаевской области;
  • Херсонской области;
  • Запорожской области;
  • Донецкой области;
  • Днепропетровской области;
  • Харьковской области;
  • Сумской области.

Зеленский обсудил воздушный щит с американскими сенаторами

Владимир Зеленский после массированных российских атак подчеркнул, что воздушный щит над Украиной должен быть. В частности, об этом украинский лидер говорил с прибывшими в Киев сенаторами США Кристофером Кунсом и Робом Портманом.

Президент поблагодарил сенаторов за поддержку, которую Штаты оказывают Украине. Рассказал о ситуации на фронте, а также – о ракетном терроре России.