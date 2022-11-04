Находиться там необходимо, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.
Заметьте Где в Украине не будет света: графики отключений на 4 ноября
По состоянию на 16:01 об угрозе уведомляют жителей:
- Винницкой области;
- Киевской области;
- Черкасской области;
- Хмельницкой области;
- Житомирской области;
- Буковины;
- Кировоградской области;
- Николаевской области;
- Херсонской области;
- Запорожской области;
- Донецкой области;
- Днепропетровской области;
- Харьковской области;
- Сумской области.
Зеленский обсудил воздушный щит с американскими сенаторами
Владимир Зеленский после массированных российских атак подчеркнул, что воздушный щит над Украиной должен быть. В частности, об этом украинский лидер говорил с прибывшими в Киев сенаторами США Кристофером Кунсом и Робом Портманом.
Президент поблагодарил сенаторов за поддержку, которую Штаты оказывают Украине. Рассказал о ситуации на фронте, а также – о ракетном терроре России.