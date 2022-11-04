Перебувати там необхідно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.
Зауважте Де в Україні не буде світла: графіки відключень на 4 листопада
Станом на 16:01 про загрозу сповіщають жителів:
- Вінницької області;
- Київської області;
- Черкаської області;
- Хмельницької області;
- Житомирської області;
- Буковини;
- Кіровоградської області;
- Миколаївської області;
- Херсонської області;
- Запорізької області;
- Донецької області;
- Дніпропетровської області;
- Харківської області;
- Сумської області.
Зеленський обговорив повітряний щит з американськими сенаторами
Володимир Зеленський після масованих російських атак наголосив, що повітряний щит над Україною має бути. Зокрема, про це український лідер говорив з сенаторами США Крістофером Кунсом і Робом Портманом, які прибули до Києва.
Президент подякував сенаторам за підтримку, яку Штати надають Україні. Також президент розповів про ситуацію на фронті, а також – ракетний терор Росії.