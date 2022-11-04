Перебувати там необхідно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

Зауважте Де в Україні не буде світла: графіки відключень на 4 листопада

Станом на 16:01 про загрозу сповіщають жителів:

  • Вінницької області;
  • Київської області;
  • Черкаської області;
  • Хмельницької області;
  • Житомирської області;
  • Буковини;
  • Кіровоградської області;
  • Миколаївської області;
  • Херсонської області;
  • Запорізької області;
  • Донецької області;
  • Дніпропетровської області;
  • Харківської області;
  • Сумської області.

Зеленський обговорив повітряний щит з американськими сенаторами

Володимир Зеленський після масованих російських атак наголосив, що повітряний щит над Україною має бути. Зокрема, про це український лідер говорив з сенаторами США Крістофером Кунсом і Робом Портманом, які прибули до Києва.

Президент подякував сенаторам за підтримку, яку Штати надають Україні. Також президент розповів про ситуацію на фронті, а також – ракетний терор Росії.