Перебувати там необхідно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

Зауважте Де в Україні не буде світла: графіки відключень на 4 листопада

Станом на 16:01 про загрозу сповіщають жителів:

Вінницької області;

Київської області;

Черкаської області;

Хмельницької області;

Житомирської області;

Буковини;

Кіровоградської області;

Миколаївської області;

Херсонської області;

Запорізької області;

Донецької області;

Дніпропетровської області;

Харківської області;

Сумської області.

Зеленський обговорив повітряний щит з американськими сенаторами

Володимир Зеленський після масованих російських атак наголосив, що повітряний щит над Україною має бути. Зокрема, про це український лідер говорив з сенаторами США Крістофером Кунсом і Робом Портманом, які прибули до Києва.

Президент подякував сенаторам за підтримку, яку Штати надають Україні. Також президент розповів про ситуацію на фронті, а також – ракетний терор Росії.