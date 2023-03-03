Ни в коем случае не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, сообщает 24 Канал. Ведь россияне часто сознательно бьют именно по жилым кварталам ради террора мирных жителей.
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Во многих областях звучали сирены
Из-за очередной угрозы российского обстрела около 18:30 во многих областях Украины начали раздаваться сирены. Воздушная тревога была объявлена в:
- Киевской области;
- Черниговской области;
- Сумской области;
- Полтавской области;
- Харьковской области;
- Днепропетровской области;
- Донецкой области;
- Запорожской области;
- Александрийском районе Кировоградской области.
Также воздушная тревога продолжается в:
- Луганской области – с 4 апреля 2022 года, то есть уже 333 дня;
- временно оккупированном россиянами Крыму – с 11 декабря 2022 года, то есть 82 дня.
Была угроза применения ЗРК на Востоке
В телеграм-канале monitor сообщили, что по состоянию на 18:43 была угроза применения наземных пусковых комплексов ОТРК/ЗРК на Востоке. Следует помнить что:
- ЗРК С-300 бьют на расстояние до 100 километров по наземным целям от точки запуска;
- ОТРК "Искандер" – до 500 километров от точки запуска.
Уже через несколько минут взрывы прогремели в Краматорском районе Донбасса. Однако пока неизвестно, были ли это "прилеты" или работа ПВО. Официальной информации на этот счет пока нет.