Ни в коем случае не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, сообщает 24 Канал. Ведь россияне часто сознательно бьют именно по жилым кварталам ради террора мирных жителей.

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Во многих областях звучали сирены

Из-за очередной угрозы российского обстрела около 18:30 во многих областях Украины начали раздаваться сирены. Воздушная тревога была объявлена в:

Киевской области;

Черниговской области;

Сумской области;

Полтавской области;

Харьковской области;

Днепропетровской области;

Донецкой области;

Запорожской области;

Александрийском районе Кировоградской области.

Также воздушная тревога продолжается в:

Луганской области – с 4 апреля 2022 года, то есть уже 333 дня;

временно оккупированном россиянами Крыму – с 11 декабря 2022 года, то есть 82 дня.

Важно! В Киевской и Черниговской областях быстро объявили об отбое – в 18:46. В частности, об этом сообщили в Киевской областной военной администрации. Местных жителей призвали следить за следующими сообщениями.

Была угроза применения ЗРК на Востоке

В телеграм-канале monitor сообщили, что по состоянию на 18:43 была угроза применения наземных пусковых комплексов ОТРК/ЗРК на Востоке. Следует помнить что:

ЗРК С-300 бьют на расстояние до 100 километров по наземным целям от точки запуска;

ОТРК "Искандер" – до 500 километров от точки запуска.

Уже через несколько минут взрывы прогремели в Краматорском районе Донбасса. Однако пока неизвестно, были ли это "прилеты" или работа ПВО. Официальной информации на этот счет пока нет.

Обратите внимание! Приблизительно в 19:00 угроза вражеских обстрелов исчезла. Воздушная тревога была отменена везде, кроме Луганской области и Крыма.