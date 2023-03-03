У жодному разі не ігноруйте сигналів повітряної тривоги, повідомляє 24 Канал. Адже росіяни часто свідомо б'ють саме по житлових кварталах задля терору мирних жителів.
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У багатьох областях лунали сирени
Через чергову загрозу російського обстрілу близько 18:30 в багатьох областях України почали лунати сирени. Повітряну тривогу оголосили у:
- Київській області;
- Чернігівській області;
- Сумській області;
- Полтавській області;
- Харківській області;
- Дніпропетровській області;
- Донецькій області;
- Запорізькій області;
- Олександрійському районі Кіровоградської області.
Також повітряна тривога триває у:
- Луганській області – з 4 квітня 2022 року, тобто вже 33 дні;
- тимчасово окупованому росіянами Криму – з 11 грудня 2022 року, тобто 82 дні.
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