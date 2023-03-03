У жодному разі не ігноруйте сигналів повітряної тривоги, повідомляє 24 Канал. Адже росіяни часто свідомо б'ють саме по житлових кварталах задля терору мирних жителів.

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У багатьох областях лунали сирени

Через чергову загрозу російського обстрілу близько 18:30 в багатьох областях України почали лунати сирени. Повітряну тривогу оголосили у:

Київській області;

Чернігівській області;

Сумській області;

Полтавській області;

Харківській області;

Дніпропетровській області;

Донецькій області;

Запорізькій області;

Олександрійському районі Кіровоградської області.

Також повітряна тривога триває у: