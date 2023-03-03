Ролик оприлюднили у твітері 2 березня. За день він зібрав понад 10 тисяч вподобань.

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Боєць пірнув у затоплений окоп

У мережі 2 березня з'явилося відео, на якому можна побачити, як український військовий пірнув у затоплений окоп, щоб дістати ящики з боєприпасами. Захисник зробив це, попри мороз.

На випадок, якщо хтось думає, що українці марнотратно витрачають свої дорогоцінні ресурси,

– мовиться у підписі до ролика.

Дивіться відео, як український боєць витягає боєприпаси із затопленого окопу (відео 18+ присутня лайка)

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Ситуація на фронті: коротко