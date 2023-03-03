Відповідне повідомлення з'явилося 2 березня. Автор вказав розміри та рік випуску, до бака додав пральну машину та унітаз.

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Була лише одна далека поїздка: як у Вільнюсі намагаються продати російський танк

У жартівливому описі автор оголошення порівнює танк з автомобілем:

Була лише одна далека поїздка з Бєлгорода до Дмитрівки. <…> Багажника немає, але речі можна перевозити зверху, стільки разів пробували.... <…> Ви ніколи не отримаєте штраф за паркування, тому що немає "двірників", за які можна покласти квитанцію. <...> Жіноча увага гарантована – ледве встиг припаркуватися в центрі Вільнюса, як прибігли літні дами з червоними гвоздиками,

– жартує автор.

При цьому контактний телефон, вказаний в оголошенні – номер фонду підтримки України Blue/Yellow.



У Литві жартома продають російський танк / Скриншот

Росія втратила 50% своїх танків в Україні

Військові експерти припускають, що ворожа армія за рік повномасштабної війни втратила половину своїх танків. Найцікавіше, що ці танки вважали найсучаснішими у Росії. Зокрема, мовиться про Т-72Б3, Т-72Б3М і багато танків Т-80.

Зауважимо, що згідно з даними Генштабу станом на ранок 3 березня окупанти втратили 3 405 своїх танків.