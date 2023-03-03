Соответствующее сообщение появилось 2 марта. Автор указал размеры и год выпуска, к баку добавил стиральную машину и унитаз.

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Была только одна дальняя поездка: как в Вильнюсе пытаются продать российский танк

В шутливом описании автор объявления сравнивает танк с автомобилем:

Была только одна дальняя поездка из Белгорода в Дмитровку. <…> Багажника нет, но вещи можно перевозить сверху, столько раз пробовали.... <…> Вы никогда не получите штраф за парковку, потому что нет "дворников", за которые можно положить квитанцию. <...> Женское внимание гарантировано – едва успел припарковаться в центре Вильнюса, как прибежали пожилые дамы с красными гвоздиками,

– шутит автор.

При этом контактный телефон, указанный в объявлении, – номер фонда поддержки Украины Blue/Yellow.



В Литве в шутку продают российский танк / Скриншот

Россия потеряла 50% своих танков в Украине

Военные эксперты предполагают, что вражеская армия за год полномасштабной войны потеряла половину своих танков. Самое интересное, что эти танки считали самыми современными в России. В частности, говорится о Т-72Б3, Т-72Б3М и многих танках Т-80.

Заметим, что согласно данным Генштаба по состоянию на утро 3 марта оккупанты потеряли 3 405 своих танков.