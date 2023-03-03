Ролик был обнародован в твиттере 2 марта. За день он собрал более 10 тысяч лайков.
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Боец нырнул в затопленный окоп
В сети 2 марта появилось видео, на котором можно увидеть, как украинский военный нырнул в затопленный окоп, чтобы достать ящики с боеприпасами. Защитник сделал это, несмотря на мороз.
На случай, если кто-то думает, что украинцы расточительно тратят свои драгоценные ресурсы,
– говорится в подписи к ролику.
Смотрите видео, как украинский боец извлекает боеприпасы из затопленного окопа (видео 18+ присутствует мат)
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Ситуация на фронте: коротко
- По состоянию на утро 3 марта ВСУ ликвидировали более 151 тысячи захватчиков. Только за сутки наши бойцы сделали 765 россиян "хорошими".
- Стоит отметить, что недавно в СМИ определили среднюю продолжительность российского военного, пересекшего украинскую границу и взявшего в руки оружие. По некоторым данным, "мобики" живут всего 60 дней.
- Однако оккупанты умирают не только в Украине. В частности, в российской Курской области захватчик убил своего собрата, чем помог ВСУ. Россиянин выстрелил ему в голову из автомата Калашникова.