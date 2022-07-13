Ни в коем случае не игнорируйте сообщений о воздушной тревоге. Ведь российские ракеты часто прилетают в жилые районы, в результате чего гибнут мирные жители, в том числе маленькие дети.

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Во многих украинских областях объявляли воздушную тревогу

Приблизительно в 2:45 во многих центральных и восточных областях Украины начали объявлять воздушную тревогу. В частности, сирены звучали на:

Донеччине,

Харьковщине,

Кировоградщине,

Запорожье,

Днепропетровщине,

Черкащине,

Николаевщине.

Кроме этого, воздушная тревога продолжается в Луганской области. Однако ее объявили еще 4 апреля, то есть 99 дней назад.

По состоянию на 3:30 в большинстве областей угроза вражеских обстрелов исчезла. Так что воздушную тревогу отменили везде, кроме Николаевщины и Луганщины.

Заметьте! Во время воздушной тревоги важно не делиться адресами попаданий вражеских снарядов, если они случатся. Также не стоит публиковать фотографии или видео с мест обстрелов. Ведь такая информация только играет на руку россиянам, которые часто сознательно бьют по жилым домам, – так им становится легче корректировать огонь.

В Харькове слышали взрывы

Очередная воздушная тревога в Харькове началась в 3:07. Она длилась очень коротко – всего 8 минут.

Однако в городе успели прогреметь взрывы. По информации Суспильного, их слышали примерно в 3:09, то есть всего через 2 минуты после включения сирены.

Пока точно неизвестно, что стало причиной взрывов. Это могли быть как звуки работы нашей ПВО, так и прилеты российских ракет или снарядов. Официальной информации на этот счет пока нет.

Обратите внимание, что во время одной из предыдущих воздушных тревог в Харькове, которую объявили в 22:37, также звучали взрывы. Тогда сирены включились и в Никопольском районе Днепропетровщины. Впоследствии стало известно, что россияне били там из реактивных систем залпового огня.

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