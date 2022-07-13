Ні в якому разі не ігноруйте повідомлень про повітряну тривогу. Адже російські ракети часто прилітають в житлові райони, внаслідок чого гинуть мирні жителі, зокрема маленькі діти.
Зауважте У Луганську "бавовна": окупанти кажуть про ППО, соцмережі – про потужну серію вибухів на складах
У багатьох українських областях оголошували повітряну тривогу
Приблизно о 2:45 в багатьох центральних та східних областях України оголосили повітряну тривогу. Зокрема, сирени лунали на:
- Донеччині,
- Харківщині,
- Кіровоградщині,
- Запоріжжі,
- Дніпропетровщині,
- Черкащині,
- Миколаївщині.
Окрім цього, повітряна тривога досі триває в Луганській області. Однак її оголосили ще 4 квітня, тобто 99 днів тому.
Станом на 3:30 у більшості областей загроза ворожого обстрілу зникла, тож повітряну тривогу скасували скрізь, окрім Миколаївщини та Луганщини.
У Харкові чули вибухи
Чергова повітряна тривога у Харкові розпочалася о 3:07. Вона тривала дуже коротко – лише 8 хвилин.
Проте у місті таки встигли пролунати вибухи. За інформацією Суспільного, їх чули приблизно о 3:09, тобто всього через 2 хвилини після вмикання сирени.
Наразі точно невідомо, що стало причиною вибухів. Це могли бути як звуки роботи нашої ППО, так і "прильоти" російських ракет чи снарядів. Проте офіційної інформації щодо цього поки немає.
Варто подивитися – харків'янка з розбомбленого будинку обматюкала путіна: відео