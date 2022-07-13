Ні в якому разі не ігноруйте повідомлень про повітряну тривогу. Адже російські ракети часто прилітають в житлові райони, внаслідок чого гинуть мирні жителі, зокрема маленькі діти.

Зауважте У Луганську "бавовна": окупанти кажуть про ППО, соцмережі – про потужну серію вибухів на складах

У багатьох українських областях оголошували повітряну тривогу

Приблизно о 2:45 в багатьох центральних та східних областях України оголосили повітряну тривогу. Зокрема, сирени лунали на:

  • Донеччині,
  • Харківщині,
  • Кіровоградщині,
  • Запоріжжі,
  • Дніпропетровщині,
  • Черкащині,
  • Миколаївщині.

Окрім цього, повітряна тривога досі триває в Луганській області. Однак її оголосили ще 4 квітня, тобто 99 днів тому.

Станом на 3:30 у більшості областей загроза ворожого обстрілу зникла, тож повітряну тривогу скасували скрізь, окрім Миколаївщини та Луганщини.

У Харкові чули вибухи

Чергова повітряна тривога у Харкові розпочалася о 3:07. Вона тривала дуже коротко – лише 8 хвилин.

Проте у місті таки встигли пролунати вибухи. За інформацією Суспільного, їх чули приблизно о 3:09, тобто всього через 2 хвилини після вмикання сирени.

Наразі точно невідомо, що стало причиною вибухів. Це могли бути як звуки роботи нашої ППО, так і "прильоти" російських ракет чи снарядів. Проте офіційної інформації щодо цього поки немає.

Варто подивитися – харків'янка з розбомбленого будинку обматюкала путіна: відео