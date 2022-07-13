Ні в якому разі не ігноруйте повідомлень про повітряну тривогу. Адже російські ракети часто прилітають в житлові райони, внаслідок чого гинуть мирні жителі, зокрема маленькі діти.

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У багатьох українських областях оголошували повітряну тривогу

Приблизно о 2:45 в багатьох центральних та східних областях України оголосили повітряну тривогу. Зокрема, сирени лунали на:

Донеччині,

Харківщині,

Кіровоградщині,

Запоріжжі,

Дніпропетровщині,

Черкащині,

Миколаївщині.

Окрім цього, повітряна тривога досі триває в Луганській області. Однак її оголосили ще 4 квітня, тобто 99 днів тому.

Станом на 3:30 у більшості областей загроза ворожого обстрілу зникла, тож повітряну тривогу скасували скрізь, окрім Миколаївщини та Луганщини.

Зауважте! Під час повітряної тривоги важливо не оприлюднювати адрес влучань ворожих снарядів, якщо вони трапляться. Також не варто публікувати фото чи відео з місць обстрілів. Адже така інформація лише грає на руку росіянам, які часто свідомо гатять по житлових будинках – так їм стає легше коригувати вогонь.

У Харкові чули вибухи

Чергова повітряна тривога у Харкові розпочалася о 3:07. Вона тривала дуже коротко – лише 8 хвилин.

Проте у місті таки встигли пролунати вибухи. За інформацією Суспільного, їх чули приблизно о 3:09, тобто всього через 2 хвилини після вмикання сирени.

Наразі точно невідомо, що стало причиною вибухів. Це могли бути як звуки роботи нашої ППО, так і "прильоти" російських ракет чи снарядів. Проте офіційної інформації щодо цього поки немає.

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