Наразі у місті триває повітряна тривога. Її оголосили о 21:35.

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У Нікополі чули вибухи

Після оголошення повітряної тривоги голова Нікопольської районної державної адміністрації Євген Євтушенко закликав місцевих жителів покинути вулиці. Пізніше він зауважив, що в укриття повинні йти не лише нікопольці, а й мешканці інших населених пунктів району.

Міста, села, селища, розташовані на березі Каховського водосховища – залиште вулиці,

– наголосив Євтушенко.

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