Во многих областях Украины воздушная тревога – всем в укрытие

По состоянию на 10:48 28 мая во многих украинских областях объявили воздушную тревогу. Не пренебрегайте своей безопасностью и направляйтесь в укрытие, если услышали сирену.

В укрытиях нужно находиться, пока сирена не известит об отбое воздушной тревоги. Следите за обновлением от местных властей.

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Где объявили воздушную тревогу

Сирены, возвестившие о тревоге, прозвучали в:

Киеве и Киевской области;

Житомирской области;

Винницкой области;

Черкасской области;

Кировоградской области;

Днепропетровской области;

Запорожской области;

Донецкая область;

Полтавской области;

Черниговской области;

Сумской области;

Харьковской области.

Кроме того, уже почти 2 месяца воздушная тревога длится в Луганской области – там ее объявили еще 4 апреля. В то же время в Херсонской области оповещение о тревоге невозможно из-за российской оккупации

Как действовать во время тревоги

Перекройте воду, газ и выключите электрические приборы, затем перейдите в укрытие или подвал.

Не забудьте позаботиться о пожилых или маломобильных соседях – помогите им добраться до безопасного места. Также не оставляйте без присмотра своих домашних питомцев.

Находитесь в укрытиях, пока сирена не известит об отбое воздушной тревоги. Следите за обновлением местных администраций.

Что важно помнить во время тревоги

Если вы услышали звуки взрывов, помните, что это может работать противовоздушная оборона. Однако невозможно предположить, куда могут упасть обломки вражеских ракет, поэтому важно находиться в укрытиях.

Однако если россияне нанесли удар, то помните, что распространять фото и видео с последствиями "прилета" во время воздушной тревоги запрещено. Также нельзя распространять в соцсетях информацию о точном месте атаки или адресе. Это все может скорректировать огонь противника и таким образом вы подвергаете опасности себя, своих близких и свой город или село.

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