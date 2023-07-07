Украинцев призывают не пренебрегать уведомлениями об угрозе. Когда объявляют воздушную тревогу, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое угрозы. Именно это правило спасает жизнь.

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Кроме того, украинцам напоминают, что доверять нужно только информации из официальных источников. Российские оккупанты пытаются атаковать Украину не только ракетами и дронами, но и фейками.

21:54 В Украине началась серия отбоев.

21:23 По всей территории Украины объявили воздушную тревогу.



20:23 Воздушные силы ВСУ сообщили, что с аэродрома Саваслейка взлетели три истребителя МиГ-31К ПКС. Эти самолеты могут нести "Кинжалы".



21:20 Во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Накануне оккупанты атаковали Украину дронами

Накануне – в ночь на 7 июня – российские оккупанты атаковали территорию Украины иранскими "Шахедами". Враг запустил их с Юго-Восточного направления. Впоследствии Воздушные силы сообщили, что захватчики выпустили по Украине 18 дронов.

В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, истребительной авиацией и мобильными огневыми группами Воздушных Сил уничтожены 12 ударных БпЛА "Shahed-136/131",

– говорилось в сообщении.

Подчеркнули, что 6 дронов сбили в небе над Днепропетровской областью. Обломки одного из дронов упали на автомобиль, ехавший по трассе. К сожалению, жертвами стали два человека.

Кроме того, в Криворожском районе враг попал в частное предприятие. Там, к счастью, обошлось без жертв. Также оккупанты атаковали Никополь из тяжелой артиллерии.

Воздушные тревоги в Украине звучат почти каждую ночь. Людей просят, каков бы ни был уровень их усталости, серьезно относиться к уведомлениям об угрозе и ходить в укрытие гражданской защиты. Это может спасти.