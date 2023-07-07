Українців закликають не нехтувати сповіщеннями про загрозу. Коли оголошують повітряну тривогу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій загрози. Саме це правило рятує життя.

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Окрім того, українцям нагадують, що довіряти потрібно лише інформації з офіційних джерел. Російські окупанти намагаються атакувати Україну не лише ракетами та дронами, але й фейками.

21:54 В Україні почалася серія відбоїв.

21:23 По всій території України оголосили повітряну тривогу.

20:23 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що з аеродрому Саваслейка злетіли три винищувачі МіГ-31К ПКС. Ці літаки можуть нести "Кинджали".

21:20 У багатьох областях України оголосили повітряну тривогу.

Напередодні окупанти атакували Україну дронами

Напередодні – у ніч на 7 червня – російські окупанти атакували територію України іранськими "Шахедами". Ворог запустив їх з Південно-Східного напрямку. Згодом Повітряні сили повідомили, що загарбники випустили по Україні 18 дронів.

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, винищувальною авіацією та мобільними вогневими групами Повітряних Сил знищено 12 ударних БпЛА "Shahed-136/131",

– мовилося у повідомленні.

Наголосили, що 6 дронів збили у небі над Дніпропетровською областю. Уламки одного з дронів впали на автомобіль, який їхав трасою. На жаль, жертвами стали двоє людей. На місці трагедії спалахнула суха трава. Пожежники оперативно ліквідували полум'я.

Окрім того, у Криворізькому районі ворог влучив у приватне підприємство. Там, на щастя, обійшлося без жертв. Також окупанти атакували Нікополь з важкої артилерії.

Повітряні тривоги в Україні звучать майже щоночі. Людей просять, яким би не був рівень їхньої втоми, серйозно ставитися до сповіщень про загрозу та ходити в укриття цивільного захисту. Це може врятувати.